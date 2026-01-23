Hace unas semanas, Cencosud inauguró el primer restaurante dentro de un supermercado en una de sus tiendas Wong y lo hizo por todo lo alto. En su recientemente remodelado local de La Molina, en la Av. Raúl Ferrero el espacio ubicado al centro del local, es un lugar que rompe con el concepto gastronómico tradicional.

Este espacio gourmet, apuesta por una experiencia distinta dentro de la tienda. Abre sus puertas desde las 9 am hasta cerrar el local y ofrece una amplia carta con opciones para que los comensales y visitantes puedan comer desde temprano en la mañana hasta la noche. Incluso para llevar si es el caso.

Con una propuesta de cocina cuidada y de alta calidad, ha sido pensado para quienes quieren darse una sabrosa pausa mientras hacen sus compras o para aquellos que busquen un lugar distinto para comer bien a cualquier hora.

EXPERIENCIA. Wong llegó a la avenida Raúl Ferrero, en La Molina hace 25 años. Aun recuerdo la apertura de ese local, mi abuela vivía cerca y fue una gran conmoción para los vecinos que Wong haya llegado a su zona. Esa primera tienda abrió en la calle las Retamas, y hace dos años, se mudó al impresionante centro comercial Cenco Mall La Molina, a poca distancia de su antiguo local. Han sido unos meses intensos de trabajos de remodelación, sin cerrar por completo la tienda, pero por fin ya están al 100%, mejorando la experiencia del cliente en todo sentido.

Amplio, luminoso, cómodo y muy bien organizado, son algunas de las características que observamos. La cava es moderna y espaciosa, la panadería cuenta con una zona desde la que el cliente puede ver cómo se elabora el pan en vivo, y la incorporación más llamativa es Wong Bistró, un espacio gastronómico que cada día gusta más a los clientes, y el primero de varios que la marca proyecta abrir en Lima y en otras ciudades del país.

PROPUESTAS. Ubicado, como les comentamos en la parte central de la tienda, tiene una cocina abierta con una amplia barra de atención y un cálido y bien decorado comedor con capacidad para más de 75 comensales. Son 16 los cocineros que atienden durante todo el día este espacio, liderados por Manuel Velásquez, chef supervisor, buscando brindar a los comensales lo mejor de la cocina con insumos frescos y de la mejor calidad. La marca busca ofrecer una experiencia diferente y con los altos estándares que los caracterizan, por ello han organizado la cocina en seis estaciones, pensadas para acompañar al comensal a lo largo del día, desde el desayuno hasta la cena.

“Muchos llegan desde temprano, luego de ir al gimnasio y buscan comer algo antes de empezar sus compras¨, nos comenta Camila Núñez, de Cencosud. Por ello la Estación Saludable cuenta con smoothies, parfait de frutas de estación con granola organiza, kefir y miel de agave; tres variedades de tostón de pan multisemilla elaborado en casa, y los huevos Bistró, revueltos con tocino crocante y tostadas de la casa.

SABORES. Entre las 12:00 y las 15:00 horas, la carta se despliega en tres estaciones más. La Estación Marina con el cebiche como protagonista provincial. La de Sánguches con opciones como el Bistró Burger (con carne Angus, tocino crocante y queso cheddar), el pan con chicharrón sabroso y contundente o el sánguche de brisket ahumado. Complementan la propuesta ensaladas y wraps, hay uno de pechuga crispy muy bueno.

La Estación de Cocina Fusión ofrece platos más locales como un sabroso arroz con pato norteño, cremoso y con magret ahumado; arrisotado de mariscos de temporada, el infaltable lomo saltado con papas nativas; y el Batayaki Wong, un plato generoso que combina pollo, bondiola, lomo fino, langostinos y vegetales salteados al wok. Por la tarde, se encienden las brasas y los hornos para dar paso a las estaciones de Grill & Ahumados y Pizzas.

Atención

El cliente revisa la carta , elige sus opciones y se acerca a la zona de pedido. Allí recibe un dispositivo inalámbrico (restaurant pager): cuando el pedido está listo, el aparato vibra y el comensal se acerca a recogerlo.

Planta baja del Cenco Mall La Molina, Av. Raúl Ferrero 1355. De lunes a domingo de 7:00 a 22:00 horas.