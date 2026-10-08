La película peruana “Atlas”, creada y protagonizada por estudiantes de los colegios Villa Caritas y San Pedro, llegará a las salas de cine del 23 al 25 de octubre de 2026 con una historia que aborda la influencia de la inteligencia artificial (IA) en las decisiones personales y la vida cotidiana.

El largometraje, dirigido por Bernardo Scerpella, constituye la décima producción cinematográfica de ambas instituciones educativas y contará con la participación de los actores invitados Gustavo Mayer y Laly Goyzueta.

La propuesta combina elementos de ficción con situaciones relacionadas con la exposición en redes sociales, la búsqueda de aceptación y la dependencia de herramientas tecnológicas.

¿De qué trata la película “Atlas”?

La historia sigue a Aitana, una estudiante que escribe novelas de manera anónima en internet y que atraviesa una crisis personal cuando su identidad como autora queda expuesta en el chat de su promoción.

Después de este episodio, la protagonista encuentra una alternativa en una tecnología llamada Atlas, capaz de recrear y transformar distintos aspectos de su realidad.

Lo que inicialmente parece una oportunidad para construir la vida que siempre quiso comienza a tomar un rumbo inesperado, planteando interrogantes sobre las consecuencias de delegar decisiones personales a una herramienta tecnológica.

Una historia sobre inteligencia artificial y dependencia tecnológica

“Atlas” plantea una pregunta central: ¿qué ocurriría si la inteligencia artificial pudiera modificar nuestra realidad para convertirla en aquello que deseamos?

A partir de esa premisa, la película explora el deseo de evitar experiencias incómodas, la presión por alcanzar una vida ideal y la influencia que puede adquirir la tecnología sobre las elecciones individuales.

La producción también aborda la exposición en entornos digitales y la necesidad de aceptación, dos experiencias que forman parte de la vida cotidiana de muchos adolescentes.

La historia busca abrir una reflexión sobre los límites entre utilizar la inteligencia artificial como herramienta y permitir que intervenga de manera decisiva en la vida personal.

Gustavo Mayer y Laly Goyzueta participan en “Atlas”

El largometraje contará con la participación especial de Gustavo Mayer y Laly Goyzueta, actores peruanos invitados a formar parte de esta producción estudiantil.

La dirección está a cargo de Bernardo Scerpella, mientras que los estudiantes de Villa Caritas y San Pedro participan en la creación y protagonización de la película.

El material de presentación no precisa qué personajes interpretarán los actores invitados ni detalla la distribución completa del elenco.

La décima película de Villa Caritas y San Pedro

Además de su temática tecnológica, “Atlas” forma parte de un proyecto educativo que permite a los estudiantes participar en distintas etapas de la realización cinematográfica.

La experiencia comprende actividades vinculadas con la actuación, la narrativa, la producción y la creatividad, además del desarrollo de habilidades de trabajo en equipo.

Con esta décima producción, los colegios Villa Caritas y San Pedro continúan utilizando el cine como una herramienta de aprendizaje y expresión artística.

En esta oportunidad, el proyecto incorpora una temática relacionada con la creciente presencia de la inteligencia artificial en los espacios sociales y privados.

¿Cuándo se estrena “Atlas” y dónde comprar entradas?

La película tendrá funciones del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026 en Cineplanet El Polo, en Lima.

Según la información difundida por los organizadores, la producción está dirigida a un público familiar.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus. Los horarios específicos de las funciones y los precios no fueron detallados en el comunicado.