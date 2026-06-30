Los hogares peruanos son cada vez más compactos y esa realidad está cambiando la forma en que las personas eligen sus muebles. De acuerdo con el último Índice de Demanda de Urbania, durante 2025 los departamentos de dos y tres dormitorios concentraron el 46% de la demanda en Lima, mientras que las viviendas de cuatro habitaciones redujeron su participación al 19%.

Ante este escenario, especialistas en interiorismo coinciden en que la funcionalidad ha pasado a ser un criterio tan importante como el diseño. La necesidad de aprovechar mejor cada metro cuadrado, sumada al trabajo híbrido y a una mayor búsqueda de bienestar dentro del hogar, impulsa la preferencia por muebles versátiles y adaptables.

“Hoy los consumidores buscan piezas que aporten comodidad, funcionalidad y que se adapten a diferentes momentos del día. La estética sigue siendo importante, pero ya no es el único factor de decisión”, explica Mónica Mercado, Marketing Service Manager de Rosen Perú.

Entre las principales tendencias destacan:

Funcionalidad antes que decoración. Los consumidores priorizan muebles que resuelvan necesidades concretas, como sofás cama, modelos reclinables, módulos configurables y muebles con almacenamiento integrado. Espacios que cambian de función. Los ambientes cumplen múltiples usos durante el día, por lo que aumenta la demanda de muebles capaces de adaptarse para trabajar, descansar o recibir visitas. Mejor aprovechamiento del espacio. En departamentos de menor tamaño, se valoran diseños que optimicen la circulación y mantengan los ambientes organizados sin sobrecargarlos. Comodidad y ergonomía. El confort, el soporte y una buena postura son factores cada vez más relevantes al momento de comprar mobiliario. Durabilidad y materiales de calidad. Muchos consumidores prefieren invertir en muebles fabricados con materiales resistentes y acabados atemporales, con predominio de tonos neutros como blanco, beige, arena, gris y grafito.

En este contexto, Rosen presentó el concurso nacional “Diseña Tu Sofá”, dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales de Arquitectura, Diseño de Interiores, Diseño Industrial y carreras afines.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto de 2026. El proyecto ganador recibirá US$3.000 y su propuesta será desarrollada para integrar la colección NEW IN DECO 2027 de la marca, además de exhibirse en sus tiendas físicas y plataformas digitales.