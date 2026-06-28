Mientras el invierno avanza en Perú, Europa inicia su temporada de verano, caracterizada por jornadas con más horas de luz natural, especialmente en los países del norte del continente.

Este fenómeno permite a los viajeros aprovechar mejor el tiempo para recorrer ciudades, visitar atractivos turísticos, disfrutar de espacios al aire libre y contemplar atardeceres que se prolongan hasta la noche.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez conecta a Lima con 49 destinos internacionales mediante 28 aerolíneas y, desde junio y julio de 2026, incorporará nuevas rutas y mayores frecuencias para fortalecer su posición como uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica.

Ámsterdam: arte, canales y paseos al aire libre

La capital de los Países Bajos ofrece una combinación de museos, parques y recorridos junto a sus emblemáticos canales que pueden disfrutarse durante gran parte del día gracias a las extensas horas de luz.

Además de visitar sus principales galerías de arte, el verano es una oportunidad para recorrer sus barrios históricos caminando o en bicicleta.

Niza: playas y atardeceres sobre la Costa Azul

En Francia, Niza se convierte en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan combinar playa y turismo urbano.

Durante el verano es posible disfrutar de las playas de la Costa Azul y recorrer el Paseo de los Ingleses hasta el atardecer. Una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad se obtiene desde la Colina del Castillo.

Noruega: naturaleza y cultura en un mismo viaje

Noruega ofrece algunos de los días más largos del verano europeo.

En Bergen, los visitantes pueden realizar caminatas entre montañas, recorrer miradores y navegar por los fiordos, mientras que Oslo reúne una amplia oferta cultural con espacios como el Museo Munch, el Museo Nacional de Noruega y el Museo Fram, dedicado a las expediciones polares.

Estocolmo: islas, museos y largos atardeceres

La capital sueca es conocida por sus paisajes urbanos rodeados de agua y parques.

Durante el verano, los viajeros pueden recorrer sus islas, disfrutar de terrazas frente al mar y visitar atractivos como el Museo Vasa, donde se conserva un barco de guerra del siglo XVII, o ABBA The Museum, dedicado a la historia del grupo musical sueco.

Copenhague: una ciudad para recorrer en bicicleta

La infraestructura para ciclistas convierte a Copenhague en una de las ciudades más amigables para desplazarse sobre dos ruedas.

Su red de ciclovías, carriles exclusivos y puentes como Cykelslangen, conocida como la “Serpiente Ciclista”, permite recorrer la ciudad mientras se aprovechan las extensas jornadas de verano.

Más conexiones desde Lima

Las mayores opciones de conectividad aérea facilitan la planificación de viajes hacia Europa.

Entre las novedades, Air France incrementó sus operaciones entre Lima y París de siete a diez vuelos semanales, mientras que KLM mantendrá conexiones hacia 164 destinos de su red global, de los cuales 96 se encuentran en Europa, ampliando las alternativas de viaje mediante sus hubs en París y Ámsterdam.