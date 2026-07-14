Con más de cinco décadas de trayectoria, el Circo Rousell volverá a instalar su gran carpa en Lima para presentar su temporada 2026, una propuesta dirigida a toda la familia que reunirá artistas internacionales, acrobacias, música, danza y humor.

La temporada se desarrollará del 17 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club del Perú, en el distrito de Santiago de Surco, coincidiendo con las vacaciones escolares y las celebraciones por Fiestas Patrias.

Artistas internacionales y actos de alto impacto

La producción incluirá una programación con especialistas en diversas disciplinas circenses provenientes del extranjero.

El público podrá disfrutar de números de telas aéreas, trapecio fijo, equilibrio en rolabola, malabares de rebote, diábolos y pulsadas acrobáticas, ejecutados por artistas de trayectoria internacional.

La propuesta combina estos actos con una puesta en escena que incorpora iluminación, música y elementos teatrales para ofrecer una experiencia inmersiva para espectadores de todas las edades.

Peluzín Jr. pondrá el humor en la temporada

Uno de los principales atractivos del espectáculo será la participación del payaso Peluzín Jr., quien volverá a interactuar con el público mediante rutinas de humor y dinámicas familiares.

Su presencia forma parte de una de las tradiciones más representativas del Circo Rousell y constituye uno de los segmentos más esperados por niños y adultos.

Una propuesta que mantiene viva la tradición circense

La compañía señaló que la temporada busca rescatar la experiencia del espectáculo en vivo en un contexto marcado por el entretenimiento digital.

La producción mantiene la esencia del circo tradicional con la gran carpa, actos de riesgo y participación del público, incorporando al mismo tiempo recursos técnicos y escénicos adaptados a las nuevas generaciones.

Entradas y lugar del espectáculo

Las funciones se realizarán del 17 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club del Perú, ubicada en Santiago de Surco.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket y también podrán adquirirse directamente en la boletería instalada en la puerta del circo durante toda la temporada.