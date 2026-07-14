La productora japonesa Toho lanzó el nuevo teaser y el póster oficial de Godzilla Minus Zero, la esperada secuela de Godzilla Minus One, película que en 2024 obtuvo el Premio Oscar a Mejores Efectos Visuales.

El avance muestra el regreso de varios personajes principales e introduce un nuevo integrante en la historia, mientras que el afiche ofrece una renovada imagen del icónico Rey de los Monstruos.

La película llegará a los cines del país el 5 de noviembre.

La historia se sitúa dos años después de Godzilla Minus One

La trama de Godzilla Minus Zero transcurre en 1949, dos años después de los acontecimientos narrados en Godzilla Minus One.

La historia sigue nuevamente a la familia Shikishima, que deberá enfrentar una nueva amenaza cuando Japón intenta recuperarse de la devastación provocada por la guerra y el ataque del gigantesco monstruo.

Según la sinopsis oficial, cuando el país comienza a reconstruir su vida cotidiana, una nueva catástrofe pone en riesgo la frágil estabilidad alcanzada.

“No habrá una tercera oportunidad. Todo termina aquí”, adelanta la promoción oficial de la película.

Regresa el elenco principal

La secuela contará nuevamente con Ryunosuke Kamiki, quien retomará el papel de Koichi Shikishima, junto a Minami Hamabe, que volverá a interpretar a Noriko Shikishima, sobreviviente del ataque ocurrido en la primera película.

También regresan:

Hidetaka Yoshioka como Kenji Noda.

como Kenji Noda. Yuki Yamada como Shiro Mizushima.

como Shiro Mizushima. Kuranosuke Sasaki como Seiji Akitsu.

como Seiji Akitsu. Sakura Ando como Sumiko Ota.

como Sumiko Ota. Miou Tanaka como Tatsuo Hotta.

Los personajes volverán a enfrentarse a Godzilla en una nueva batalla por la supervivencia.

Takashi Yamazaki dirige nuevamente la franquicia

La película vuelve a estar dirigida por Takashi Yamazaki, responsable de Godzilla Minus One, considerada la producción japonesa de Godzilla más taquillera de la historia.

La cinta obtuvo el Oscar a Mejores Efectos Visuales en la 96.ª edición de los Premios de la Academia, convirtiéndose en la primera producción asiática en ganar esa categoría.

Primera producción japonesa filmada para IMAX

Uno de los principales atractivos de Godzilla Minus Zero será su formato de exhibición.

La producción fue filmada íntegramente en Japón y se convierte en la primera película japonesa realizada para IMAX, un hito para la industria cinematográfica del país.

El estreno mundial coincidirá con la celebración del Godzilla Day 2026, fecha que conmemora los 72 años del nacimiento del emblemático personaje creado por Toho.