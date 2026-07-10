La popularidad del futbolista Erling Haaland también quedó reflejada en los registros de identidad del Perú.

Según datos difundidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 563 personas llevan el nombre del atacante noruego en distintas combinaciones.

De acuerdo con la información de la entidad, 468 ciudadanos están registrados como Haaland, mientras que otros 91 figuran como Erling Haaland. Además, cuatro personas fueron inscritas con el nombre completo Erling Braut Haaland.

Reniec compartió estas cifras mediante una publicación en la que destacó que el delantero de Noruega inspiró el nombre de cientos de peruanos.

Reniec revela que cuatro peruanos llevan el nombre completo de Erling Braut Haaland. (Foto: Reniec)