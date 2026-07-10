La popularidad del futbolista Erling Haaland también quedó reflejada en los registros de identidad del Perú.
Según datos difundidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 563 personas llevan el nombre del atacante noruego en distintas combinaciones.
De acuerdo con la información de la entidad, 468 ciudadanos están registrados como Haaland, mientras que otros 91 figuran como Erling Haaland. Además, cuatro personas fueron inscritas con el nombre completo Erling Braut Haaland.
Reniec compartió estas cifras mediante una publicación en la que destacó que el delantero de Noruega inspiró el nombre de cientos de peruanos.
Te puede interesar
- Keiko Fujimori y José María Balcázar se reunirán el 16 de julio en Palacio de Gobierno
- Aprueban incorporar delitos de lesa humanidad
- Cerronista llega como titular de Trabajo
- Gobierno pone fin a nombramiento de Freddy Solano como ministro
- Amado Enco anuncia acciones legales para impugnar su destitución como procurador de la Contraloría
- Janet Tello pide al próximo Gobierno reforzar las unidades de flagrancia en el país