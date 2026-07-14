Prime Video reveló el adelanto oficial de Masterplan, su nueva producción original franco-italiana que llegará en exclusiva a la plataforma el próximo 16 de octubre.

La película, filmada en inglés, está protagonizada por el actor nominado al Premio Oscar Stanley Tucci, junto a la actriz italiana Simona Tabasco, reconocida por su participación en la segunda temporada de The White Lotus, y el actor francés Victor Belmondo.

El estreno estará disponible para los suscriptores de Prime Video en más de 240 países y territorios.

¿De qué trata Masterplan?

La historia sigue a un legendario ladrón que planea ejecutar uno de los robos más ambiciosos de su carrera: sustraer la Mona Lisa.

Para lograrlo recluta a dos jóvenes especialistas: Chiara, una experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un francés especializado en explosivos.

Sin embargo, antes de iniciar el golpe, el delincuente revela un secreto que cambia por completo la misión: ambos son hermanos y él es su padre.

A partir de ese momento, la inesperada reunión familiar obligará a los protagonistas a aprender a trabajar juntos mientras intentan llevar a cabo el denominado “robo del siglo”.

Stanley Tucci lidera el elenco

El reparto está encabezado por Stanley Tucci, conocido por películas como The Devil Wears Prada, The Lovely Bones y The Hunger Games.

Lo acompañan:

Simona Tabasco ( The White Lotus , temporada 2).

( , temporada 2). Victor Belmondo (Bastion 36).

Un equipo creativo con experiencia en acción y suspenso

Masterplan está dirigida por Thomas Vincent, realizador que ha trabajado en producciones como Reacher, Bodyguard y Versailles.

El cineasta también participa en el guion junto con el ganador del premio BAFTA David Wolstencroft, creador de títulos como Spooks y The Escape Artist.

La historia fue desarrollada por Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, David Wolstencroft y Thomas Vincent.

La producción es una coproducción entre Gaumont y Amazon MGM Studios, y fue filmada en distintas locaciones de Francia e Italia.