El congresista Héctor Valer protagonizó un incidente en la región Puno al agredir físicamente y verbalmente a un periodista local que lo confrontó por declaraciones pasadas en las que vinculó a los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte con Sendero Luminoso.

El hecho, registrado en video y difundido por medios locales, muestra cómo Valer empuja, insulta y finalmente escupe al comunicador durante una entrevista en plena vía pública.

El periodista le recordó que, en una sesión del Congreso, el legislador había exhibido imágenes de manifestantes fallecidos junto al símbolo de la hoz y el martillo.

Ante la insistencia del entrevistador sobre esa asociación, Valer señaló que sus palabras estaban dirigidas al comunismo en general, mencionando a los partidos comunistas de China y del Perú.

La situación se tornó más tensa cuando el periodista le preguntó si su cambio de versión respondía a una supuesta búsqueda de votos.

El congresista reaccionó con evidente molestia, interrumpió las preguntas y calificó al comunicador de “delincuente” y “traidor”. Segundos después, regresó y le escupió directamente al rostro, frente a integrantes de su equipo y transeúntes.

Medios locales informaron que una colaboradora del legislador intentó intervenir para evitar la confrontación, pero no logró detener la agresión.

Congresista Héctor Valer empuja, insulta y escupe a un periodista en Juliaca – Puno



