El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, presentó este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el exalcalde de Medellín y precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero.

El legislador lo responsabiliza por el presunto delito de destrucción o alteración de hitos fronterizos.

En el documento remitido al Ministerio Público, Valer solicita que se inicien las diligencias preliminares y, posteriormente, se formalice la investigación preparatoria "continuando el proceso penal hasta obtener la sanción penal correspondiente".

La denuncia también plantea que se coordine con la Cancillería para pedir a las autoridades competentes “la inmediata búsqueda, captura y extradición del denunciado para que responda por sus actos ante la justicia peruana, ya que su conducta representa un grave atentado contra la soberanía y la seguridad de la República”.

Según el escrito, Quintero habría cometido “un acto de provocación deliberado” en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, en territorio soberano peruano. El congresista sostiene que se trata de una “alteración de la señal de los límites” y de una acción destinada a “causar que éstos se confundan”.

El legislador argumenta que lo ocurrido constituye una infracción grave a la integridad territorial del Perú, lo que amerita la intervención inmediata de la justicia y de la diplomacia nacional.