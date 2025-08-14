El Congreso de la República declaró persona no grata al ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, tras colocar de forma irregular una bandera de Colombia en la isla Chinería, territorio peruano. La moción, aprobada por unanimidad con 89 votos a favor, califica el hecho como una afrenta a la soberanía y la integridad territorial del país.

El documento exhorta al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, a adoptar las medidas necesarias para prohibir el ingreso de Quintero al territorio nacional.

La congresista Patricia Juárez, autora de la iniciativa, calificó el acto como “una abierta provocación” y recalcó que “la soberanía del Perú no se discute ni se usa como accesorio de campaña”.

Durante el debate, legisladores de diversas bancadas coincidieron en rechazar la acción del político colombiano y subrayaron que, aunque no representa hostilidad hacia el pueblo de Colombia, es un gesto que atenta contra el respeto mutuo entre ambas naciones.

