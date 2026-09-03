Los traslados hacia el trabajo o la universidad, los tiempos de espera y las pausas durante la jornada pueden aprovecharse para aprender o practicar un idioma desde el celular.

Actualmente existen aplicaciones que permiten trabajar vocabulario, comprensión auditiva, pronunciación, gramática y conversación mediante sesiones que pueden incorporarse a distintos momentos de la rutina.

“Los minutos libres que tenemos durante el día pueden aprovecharse para aprender o practicar algo nuevo. El smartphone facilita el acceso a estas herramientas desde prácticamente cualquier lugar”, señala Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone.

1. Duolingo para practicar durante unos minutos libres

Duolingo propone lecciones breves que combinan ejercicios de lectura, escritura, comprensión auditiva y conversación.

Su formato permite realizar sesiones en pocos minutos durante una espera o un descanso. Además, utiliza recursos como puntos, niveles y rachas para incentivar una práctica constante.

2. Busuu para continuar las lecciones durante un traslado

Los viajes diarios también pueden utilizarse para avanzar en una capacitación mediante Busuu, plataforma que organiza sus contenidos para desarrollar diferentes competencias del idioma.

La aplicación incluye actividades relacionadas con gramática, vocabulario, pronunciación y conversación, además de herramientas para seguir el progreso del usuario.

Esta característica facilita mantener una rutina de aprendizaje incluso cuando solo se dispone de periodos breves.

3. Memrise para entrenar la comprensión auditiva

Memrise se enfoca, entre otras funciones, en el aprendizaje mediante videos de hablantes nativos y expresiones utilizadas en situaciones cotidianas.

La plataforma también incorpora herramientas de inteligencia artificial destinadas a la práctica de conversaciones.

Este tipo de contenido puede aprovecharse durante una pausa para reforzar principalmente la comprensión auditiva y familiarizarse con diferentes formas de hablar.

Según el material proporcionado por vivo Smartphone, el vivo V70 FE cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, tasa de refresco de hasta 120 Hz y batería de 7000 mAh, características orientadas al consumo de contenidos audiovisuales durante el día.

4. HelloTalk para conversar con hablantes nativos

Otra alternativa es HelloTalk, una plataforma diseñada para conectar a personas que están aprendiendo idiomas con hablantes nativos.

Los usuarios pueden comunicarse mediante mensajes de texto, voz y videollamadas.

La aplicación incorpora además funciones de traducción, pronunciación, transliteración y corrección, que pueden utilizarse para complementar el estudio y practicar habilidades escritas y orales en conversaciones.

La constancia puede integrarse a la rutina diaria

Aprender un idioma desde una aplicación no necesariamente requiere sesiones prolongadas. Estas herramientas permiten distribuir la práctica en diferentes momentos del día.

Aprovechar espacios que habitualmente quedan libres puede facilitar una mayor continuidad, aunque el método elegido dependerá de las habilidades que cada usuario busque desarrollar, como vocabulario, escucha, escritura o conversación.