En el marco del Día Internacional del Orgullo se presentará por única fecha ¡Dragtástico!, escrita por Mario Saldaña y Alberto Castro Antezana y dirigida por Mario Saldaña, un espectáculo lleno de música, risas, baile y lágrimas que juntará por primera vez en el Gran Teatro Nacional a extraordinarias drag queens de Perú, GoDiva, La Langosta y Georgia Hart, junto con la participación especial de Ernesto Pimentel, quien regresa a las tablas.

¡Dragtástico! es la historia de un grupo de drag queens con el enorme reto de montar un espectáculo nunca antes visto en la ciudad, y no perder su hogar en el intento.A través de icónicas canciones, sorprendentes coreografías y conmovedoras conversaciones, descubriremos junto a nuestras protagonistas un mundo extraordinario, donde la magia se esconde en cada rincón, sobre todo cuando es compartida en familia.

“Me parece importante que ¡Dragtástico! esté en el Gran Teatro Nacional porque, más allá de darle una plataforma y amplificar un arte relegado como ha sido el drag, un arte que dicho sea de paso es igual de respetable e importante como cualquier otra expresión artística, sirve también para entender el drag dentro de su diversidad y saber que es más que pluma, taco y peluca, que es dedicación, es esfuerzo, es responsabilidad y sobre todo implica un sentido de colaboración en comunidad importantísimo. El drag está enraizado en un sentido de colaboración y familia constante y, que el GTN nos abra las puertas para poder mostrarles eso al mundo, me parece muy valioso”, nos comenta el director Mario Saldaña, quien además añade una dedicatoria con nota personal: “Esta es para el Mario de 12 años aterrado de un mundo que creía jamás lo iba a entender ni aceptar. Esta es para el Mario de 15 años que recién empezaba a trabajar y soñaba con crear historias fantásticas. Esta es para el Mario de 25 años que regresó de NY con el cerebro y el alma partida en dos creyendo que era un fracaso. En dos semanas cumplo 30 años, y no se me ocurre regalo más maravilloso que este”.

El popularmente querido Ernesto Pimentel subraya la visibilidad como uno de los grandes aportes de este espectáculo: “Es una oportunidad que nos debemos dar todos y en la que siempre se crece en humanidad”.

¡Dragtástico! es un espectáculo musical para toda la familia presentado por Studio Tres y tendrá solo una única función el miércoles 28 de junio a las 8:00 p.m. en el Gran Teatro Nacional . Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ÚNICA FUNCIÓN: Miércoles 28 de Junio a las 8:00 p.m.

LUGAR: Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja)

DURACIÓN: 100 minutos

VENTA DE ENTRADAS: Joinnus

Entradas desde 30 soles

Edad recomendada: + 12 años

SOBRE LOS GUIONISTAS Y DIRECTOR

MARIO SALDAÑA: Guionista, Director, Productor y Actor. Egresado del conservatorio Neighborhood Playhouse Theater School de Nueva York, EEUU. Ha participado en diversas producciones teatrales en Lima, Los Ángeles y Nueva York (Cabaret, El Musical 2010, West Side Story, Los últimos días de Judas Iscariote), ganando el premio HOLA a actor revelación en NY en 2016. También ha participado en cine: A los 40, Soltera Codiciada, Belén el documental. Actualmente es Director Creativo de 15 minutos y Director Cultural de Selina Lima, donde desarrolla diversos proyectos teatrales en paralelo, donde destacan Casa Drag, La Sala de Mi Casa, 15 Minutos, Acepto El Musical, entre otros.

ALBERTO CASTRO ANTEZANA “Mc Zorro”: Realizador egresado de la Universidad de Lima. Guionista de Maligno (2016), supervisor de postproducción de Aj zombies (2018) y productor ejecutivo de Romulo & Julita (2020). Su primer largometraje como director fue Invasión drag (2020), seleccionada en el Inside Out de Toronto, el Newfest de Nueva York y el Festival de Málaga. su segundo largometraje -Salir del clóset (2022)- se estrenó comercialmente en cines en enero 2023. Actualmente se encuentra finalizando su tercer largometraje documental titulado Arde Lima, acreedor del fondo a largometrajes en construcción del Ministerio de Cultura.

SOBRE EL ELENCO

GODIVA / Osmar Rodríguez: Drag Queen reconocida en el medio artístico con más de diez años de experiencia en baile, maquillaje, animación y teatro. En el 2022 trabajó junto a la cadena Selina llevando a cabo una obra de teatro llamada Casa Drag con un éxito en taquilla hasta terminar la temporada a finales de año. En este 2023 Go Diva regresa a Selina con un Casa Drag renovado en este Late Night Show.

GEORGIA HART / Gerson del Carpio: También conocido como Gerson Del Carpio, es un artista escénico egresado de Artes Escénicas de la Universidad Católica con más de 10 años de carrera artística. Ha participado en diversas producciones como “La Jaula de las Locas”, “Mamma mia”, “Nubeluz 25 años”, “Los Locos Addams”, “Freddie La Leyenda”, “Mijishow” y más. En cine y televisión ha sido parte de “Cosas de Amigos”, “Locos de amor 2″, “Diosas en Combate”, “El Gran Show”, “Invasión Drag” y más. Actualmente es profesor de la técnica Heels en su escuela GDC Dance.

LA LANGOSTA / Juan Gerardo Delgado: Drag Queen, host, cantante, actriz, y comediante, con 5 años de experiencia en el medio artístico como Drag Queen. Resaltando en proyectos como Love la serie personaje recurrente, Casa drag 2022, la obertura del festival Outfest 2022 en el Teatro Municipal de Lima y en constantes presentaciones en diferentes discotecas y clubs de Lima.

Como actor, ha participado en proyectos teatrales como (El jardín de los Cerezos, La Alondra, Los Charcos Sucios de la Ciudad) además de representar al Perú en la segunda edición de Castello Errante residencia italiana de Cine, en el cortometraje Cena di Notte. Con formación actoral en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático.

ERNESTO PIMENTEL: Con 30 años de actividad en la escena cultural en el país ha demostrado gran versatilidad en su carrera artística sobresaliendo como actor, conductor, cómico y cantante. Con más de 40 obras teatrales como “La jaula de las locas, “Unicornios”, “Mi último vals”, “Sweet Charity”, “Orquesta de señoritas”, “Congreso”, y demás reconocimientos que lo han llevado a participar en películas y series de televisión en escenarios nacionales e internacionales. En el campo de la música ha logrado interpretar canciones junto a grandes agrupaciones como “Armonía 10″, “Grupo 5″, “Grupo Néctar”, “Orquesta Candela”, “Rossy War”, entre otros. Es un artista completo que cuenta con un gran cariño y aceptación del público de todas las edades por su cercanía.