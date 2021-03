El candidato presidencial por Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, quien busca llegar a Palacio de Gobierno en las elecciones generales 2021, contó que vivió de cerca la pobreza cuando era niño; y que en su hogar un atún alcanzaba para doce hermanos.

En entrevista a ATV, César Acuña relató que su madre hacía alcanzar la poca comida que tenía para toda su familia. “ Puede ser que parezca una novela, pero es real . De un atún, mi mamá hacía alcanzar para los doce hijos... De una Coca Cola alcanzaba para los 12 hermanos”, declaró en entrevista con Juliana Oxenford.

“Yo no me doy cuenta que soy rico”

Asimismo, el candidato presidencial de Alianza Por el Progreso aseguró que ahora no se “da cuenta” que tiene riqueza. “Yo no me doy cuenta que soy rico, porque trato en lo posible de compartir, ayudo a mucha gente”, señaló al referir que todo lo que ha logrado ha sido con esfuerzo.

En el programa ‘Al Estilo Juliana’ César Acuña recordó que fue alcalde, gobernador regional y congresista. Indicó además que nunca ha perdido las elecciones, y que más bien sí lo excluyeron en anteriores comicios.

César Acuña subrayó que está seguro de llegar a una eventual segunda vuelta y ganar las elecciones. “Yo soy muy optimista, yo no he perdido ninguna elección, las dos veces de congresista, las dos de alcalde. En el 2016 me excluyeron, y si no me hubieran excluido, estoy convencido que ganaba porque veía plazas llenas. Tengo fe que el pueblo peruano escoja a un candidato con experiencia en gestión pública”, agregó.

