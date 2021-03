A través de sus redes sociales, el aspirante a la presidencia por Alianza para el Progreso, César Acuña, informó a sus seguidores que sostendrá una reunión este viernes con el embajador de Rusia en el Perú, Igor Romanchenko, con el objetivo de la importación de la vacuna Spuntik V al país.

“Este viernes me reuniré con el embajador de Rusia para conversar sobre la posibilidad de traer vacunas al país. Acudiré con mi plancha presidencial. Esta crisis requiere de decisiones firmes y eso haré”, escribió.

El líder de APP se comparó con otros candidatos a Palacio y aseguró que él no se quedará “de brazos cruzados” ante el impacto de la pandemia en el país.

“Ya me encuentro trabajando para conseguir las vacunas que tanto necesita el Perú. Mientras algunos candidatos malgastan su tiempo discutiendo temas que no benefician al país, yo no me quedaré de brazos cruzados, porque frente al virus no hay tiempo que perder”, dijo.

En otra publicación, el excongresista de la república aprovechó para criticar a su rival político, Yhony Lescano, quien actualmente lidera las preferencias electorales según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“El señor Yonhy Lescano está engañado. Cree que por haber sacado un par de leyes populistas está preparado para gobernar al país. El Perú necesita un gestor que sepa lo que es hacer obras y generar trabajo y eso es lo que yo sé hacer”, publicó.

HECHOS Y NO PALABRAS



