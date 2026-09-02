Cambiar de trabajo puede representar una oportunidad de crecimiento profesional, pero también implica evaluar riesgos y beneficios más allá del sueldo.

Patricia Carranza, líder de Selección & RPO de Adecco Perú, señala que antes de aceptar una nueva oferta conviene analizar si el puesto ofrece mejores perspectivas de desarrollo, estabilidad y crecimiento frente al empleo actual.

“Asumir un nuevo reto laboral requiere un análisis objetivo. Antes de aceptar una nueva oportunidad, es importante evaluar si esta ofrece mejores perspectivas de desarrollo, estabilidad y crecimiento que el empleo actual”, sostuvo.

1. Revisa si el nuevo puesto ofrece crecimiento profesional

No toda oferta laboral representa necesariamente un avance en la carrera.

Antes de cambiar de empleo, conviene revisar si el nuevo puesto permitirá asumir mayores responsabilidades, desarrollar nuevas habilidades o acceder a un plan de carrera alineado con los objetivos profesionales.

También puede ser útil evaluar si la posición ofrece exposición a nuevos proyectos, equipos o herramientas que aporten valor al perfil profesional en el mediano plazo.

2. Evalúa la estabilidad del puesto y del sector

La remuneración no debería ser el único elemento de comparación entre un empleo actual y una nueva oferta.

Carranza recomienda analizar también la estabilidad de la posición y las perspectivas del sector en el que opera la empresa.

Esto incluye revisar si la industria atraviesa una etapa de crecimiento, desaceleración o transformación, así como entender qué tan sostenible puede ser el nuevo rol en el tiempo.

3. Analiza la cultura organizacional y el liderazgo

La experiencia laboral también depende del entorno en el que se desarrolla el trabajo.

Aspectos como el estilo de liderazgo, los valores de la organización, la comunicación interna y el ambiente de trabajo pueden influir directamente en la adaptación y permanencia del colaborador.

Por ello, antes de aceptar una oferta, puede ser útil investigar cómo gestiona la empresa a sus equipos y qué expectativas existen sobre desempeño, horarios y autonomía.

4. Compara la propuesta de valor completa

El salario sigue siendo un criterio relevante, pero no necesariamente debe analizarse de manera aislada.

Beneficios como flexibilidad laboral, capacitaciones, oportunidades de aprendizaje, seguros, bonos, vacaciones, modalidad de trabajo y equilibrio entre vida personal y profesional pueden cambiar significativamente el valor real de una oferta.

Carranza destaca que el llamado “salario emocional” ha ganado importancia entre los profesionales, especialmente en aspectos vinculados con bienestar, flexibilidad y cercanía del liderazgo.

¿Cuándo puede ser conveniente no cambiar de trabajo?

Una nueva oferta puede resultar menos atractiva si implica una mayor inestabilidad, escasas posibilidades de crecimiento o condiciones laborales que no se ajustan a las prioridades personales.

También conviene revisar si el cambio responde únicamente a una mejora salarial de corto plazo o si existe un proyecto profesional más sólido detrás de la decisión.

La evaluación final dependerá de la etapa de carrera, necesidades económicas, responsabilidades personales y objetivos de cada trabajador.