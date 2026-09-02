Estudiantes peruanos interesados en realizar estudios en Australia podrán conocer la oferta académica de 19 universidades e instituciones educativas australianas durante una nueva edición de la feria “Vente a Australia”, que se realizará este sábado 5 de septiembre en Lima.

El evento será de ingreso gratuito, previa inscripción, y tendrá lugar en The Westin Lima Hotel & Convention Center, en San Isidro. De acuerdo con la organización, la atención al público será de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Durante la jornada, estudiantes, jóvenes profesionales y familias podrán conversar directamente con representantes de instituciones australianas y obtener información sobre carreras de pregrado, posgrados y otros programas de formación.

¿Qué universidades australianas participarán?

Entre las instituciones anunciadas figuran University of Melbourne, University of Sydney, University of Queensland, Monash University, The Australian National University, The University of Western Australia y Adelaide University.

Estas siete universidades se encuentran dentro de las 100 primeras posiciones del QS World University Rankings 2026. En esa clasificación, Melbourne aparece en el puesto 19; Sydney, en el 25; Australian National University, en el 32; Monash, en el 36; Queensland, en el 42; Western Australia, en el 77; y Adelaide University, en el 82.

“Australia cuenta con un sistema educativo reconocido internacionalmente y con una oferta académica estrechamente vinculada a las necesidades de industrias como la minería, agricultura, tecnología y servicios”, señaló Jorge López Palma, gerente de Educación de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade).

Actividades comenzarán antes de la feria

La agenda vinculada a la feria comenzará el 3 de septiembre con una jornada de intercambio sobre el sistema educativo australiano dirigida a universidades, colegios y representantes especializados del sector.

La programación oficial de Vente Australia señala que ese encuentro se desarrollará en la Embajada de Australia en Lima y estará enfocado en educación, investigación, internacionalización y cooperación entre instituciones peruanas y australianas.

Para el 4 de septiembre, la agenda contempla actividades orientadas a Western Australia, con información sobre el estado, la ciudad de Perth y las alternativas académicas disponibles en esa región.

También presentarán opciones de financiamiento

Durante las actividades se difundirá además información sobre alternativas para financiar estudios en Australia.

Entre ellas se encuentra una nueva edición del crédito estudiantil BCP, que contempla beneficios para clientes del banco y descuentos en las matrículas de determinadas instituciones educativas, según los organizadores.

“Facilitar el acceso a información y a alternativas de financiamiento puede ser determinante para que más estudiantes consideren Australia dentro de sus opciones de formación”, agregó López Palma.

Los asistentes también podrán consultar directamente sobre requisitos de admisión, procesos de postulación y planificación de estudios en el extranjero.

¿Cuándo y dónde será la feria Vente a Australia?

La feria se realizará el sábado 5 de septiembre de 2026, en The Westin Lima Hotel & Convention Center, ubicado en la avenida Las Begonias 450, San Isidro.

El ingreso será gratuito previa inscripción y el horario anunciado para el público es de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.