En redes sociales se está hablando bastante sobre la historia viral de Syed Ahmad Shah Sadaat, un exministro afgano que hoy en día trabaja como repartidor de comida en Alemania. Si quieres saber todos los detalles, esta nota es ideal para ti.

Syed Ahmad Shah Sadaat fue ministro de Comunicaciones y Tecnología en Afganistán desde el 2018 al 2020, año en que renunció a su cargo y decidió marcharse a Alemania sin saber hablar alemán. Ahí, pese a tener dos maestrías, una licenciatura y 20 años de experiencia laboral, no pudo encontrar un trabajo de su profesión.

Es así como decidió laborar en algo completamente distinto a lo que estudió. Actualmente se desempeña como repartidor de comida con una bicicleta. “El hombre fue creado por Dios para trabajar y adorar, así que para avanzar en la vida, debemos trabajar”, indicó el hombre en una publicación realizada en su página oficial de Facebook, luego que se conociera lo que hace para llevar un pan a su casa. “Estoy agradecido con Allah porque no me avergüenzo de mi trabajo y no me siento inferior”, agregó.

En una entrevista que le realizó Josa Mania-Schelegel, reportero de LVZ (Leipziger Volkszeitung), Sadaat manifestó que ahora lleva una vida sencilla. “Me siento seguro en Alemania. La policía no es corrupta aquí, tampoco lo es la política”, aseveró.

Vor ein paar Tagen lernte ich einen Mann kennen, der behauptete, vor zwei Jahren afghanischer Kommunikationsminister gewesen zu sein. Ich fragte, was er in #Leipzig mache. „Ich fahre für Lieferando Essen aus.“ pic.twitter.com/nafutTTXqP — Josa Mania-Schlegel (@JosaMania) August 21, 2021

La historia de Syed Ahmad Shah Sadaat no deja de ser comentada en redes sociales como Facebook y Twitter, sobre todo a raíz de la situación que se vive en Afganistán tras la toma de poder por parte de los talibanes.

وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات يلجأ لمهنة توصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية التي وصلها نهاية عام 2020، بعد تخليه عن منصبه pic.twitter.com/zfFERbqCmD — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 24, 2021

