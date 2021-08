Recientemente, se ha vuelto viral en TikTok un video grabado durante una boda religiosa en Malasia . Dicha ceremonia fue celebrada en enero de este año y contó con la asistencia de muchas personas.

Las imágenes muestran, como lo mencionamos en el titular, a la esposa solicitándole permiso a su pareja para abrazar por última vez a su ‘ex’. Esta petición recibe una respuesta positiva segundos después.

No te preocupes si no has visto en las imágenes, ya que a continuación las colocamos. De nada.

Numerosos usuarios de TikTok sostuvieron que el esposo dejó en claro que se encuentra completamente seguro del amor que sienten por él. “Él no solo demostró poseer un gran corazón, sino también confianza. Sabe que entre los dos hay un inmenso cariño”, dijo una chica.

Otros indicaron que el entonces novio tuvo que decir que sí para que no sea visto como alguien celoso o posesivo. “Su cara vacilante me hace pensar que él no quería, pero que debió aceptar para no arruinar la velada”, aseveró uno de ellos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El nuevo fichaje del Paris Saint Germain vivirá unos días en el hotel Le Royal Monceau hasta mudarse a su nueva casa. Conócelo en el siguiente video.