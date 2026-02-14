Google presentó un nuevo doodle con motivo del 14 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día del Amor y la Amistad en diversos países.

La propuesta gráfica pone el foco en los obsequios elaborados a mano y en los gestos sencillos que refuerzan los vínculos afectivos.

A través de esta ilustración especial, la plataforma sugiere escribir una nota significativa, preparar un postre casero o compartir una comida especial con personas cercanas.

Cada 14 de febrero, distintas culturas celebran esta fecha con corazones, flores y mensajes dedicados al afecto y la amistad. En ese contexto, el doodle se integra a la tradición con una representación visual alineada con el espíritu de la jornada.