Google presentó un nuevo doodle con motivo del 14 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día del Amor y la Amistad en diversos países.
La propuesta gráfica pone el foco en los obsequios elaborados a mano y en los gestos sencillos que refuerzan los vínculos afectivos.
A través de esta ilustración especial, la plataforma sugiere escribir una nota significativa, preparar un postre casero o compartir una comida especial con personas cercanas.
Cada 14 de febrero, distintas culturas celebran esta fecha con corazones, flores y mensajes dedicados al afecto y la amistad. En ese contexto, el doodle se integra a la tradición con una representación visual alineada con el espíritu de la jornada.
