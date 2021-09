La conductora de televisión Juliana Oxenford pidió disculpas, mediante su cuenta oficial de Twitter, luego de que haya lanzado una ofensiva frase contra Sigrid Bazán, congresista de la bancada de Juntos por el Perú.

La periodista respondió a un usuario de Twitter que la calificó de sexista por sus declaraciones y por las críticas contra el intento periodístico de la legisladora de izquierda cuando estuvo en Latina Televisión.

“Sobre el comentario sexista, lamento que sea visto así y me disculpo si fue ofensivo”, escribió la presentadora de ‘Al estilo Juliana’.

“¿Es desafortunado opinar? No me parece. Con respecto a la palabra ‘levantar’, uso esa expresión siempre cuando me refiero a una pareja y aquí si me disculpo si resultó ofensivo. El resto es mi testimonio personal sobre un político en función a mi propia experiencia”, agregó en otra publicación en la mencionada red social.

La bancada de Juntos por el Perú también salió, en redes sociales, a rechazar las declaraciones de Juliana Oxenford contra Sigrid Bazán.

“Aplaudo el interés, que además comparto, sobre el respeto y protección a las mujeres. Ojalá fueran tan claros cuando se trata de verdadera violencia como la que ejerce el premier Bellido. Lo de la conversación con Renato Cisneros jamás pretendió agredir a nadie. No confundir”, contestó la comunicadora.

Video que generó polémica en redes sociales

