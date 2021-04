El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, le lanzó una amenaza en plena entrevista al conductor de televisión Beto Ortiz para que no sugiera algo en contra de su abuelo ‘Pelayo’.

“Otra cosa te adelanto, Beto. Si me vas a preguntar por mi abuelo, ten mucho cuidado. El momento en que tú sugieras algo en contra de él, te destruyo”, fue la advertencia que hizo el aspirante a reemplazar a Francisco Sagasti en Palacio de Gobierno en ‘Beto a Saber’.

Ante esto, el conductor del espacio que se transmite por Willax TV le contestó a Julio Guzmán: “Qué te hace pensar que voy a sugerir algo en contra de él”.

La amenaza que le hizo Julio Guzmán a Beto Ortiz en entrevista / Willax TV

“Porque te conozco, ten mucho cuidado porque se trata de mi abuelo”, replicó el candidato presidencial por el Partido Morado.

Ante la advertencia, Beto Ortiz indicó: “Bueno, no voy a decir nada en contra de él, te voy a hacer una pregunta y no me destruyas”.

“Pensé que eras un mal periodista, pero eres peor”

Julio Guzmán, candidato presidencial por el Partido Morado, estuvo en la noche de este jueves en una entrevista con Beto Ortiz, a quien le pidió en vivo que le muestre todas las pruebas de las informaciones que difundieron en su programa.

“Lo primero que quiero decirte antes de entrar a los temas es que por favor, me muestres todas las pruebas que tienes de todas las cosas que has dicho sobre mí. Has dicho que tengo una casa en la playa, que mi primera esposa era mi prima hermana, que me casé por interés y otras cosas más”, inició diciendo en ‘Beto a Saber’, espacio que se transmite por Willax TV.