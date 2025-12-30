Tras un periodo marcado por estrenos familiares, la cartelera internacional apunta a un año con grandes franquicias, regresos muy esperados y nuevos proyectos de directores reconocidos. (Foto: Marvel)
Tras un periodo marcado por estrenos familiares, la cartelera internacional apunta a un año con grandes franquicias, regresos muy esperados y nuevos proyectos de directores reconocidos. (Foto: Marvel)

El panorama cinematográfico del 2026 muestra un claro cambio de rumbo. Los estudios apuestan nuevamente por el cine de superhéroes, con nuevas entregas de universos consolidados, mientras que directores de prestigio preparan filmes ambiciosos que mezclan adaptaciones literarias, ciencia ficción y drama.

A ello se suma el retorno de títulos que marcaron época y la expansión de historias nacidas en la televisión hacia la gran pantalla.

Películas más esperadas:

  1. The Odyssey
  2. The Devil Wears Prada 2
  3. Avengers: Doomsday
  4. Mandalorian and Grogu
  5. Wuthering Heights
  6. Dune 3
  7. Digger
  8. Disclosure Day
  9. Spider-Man: Brand New Day
  10. Amarga Navidad
  11. Narnia: The Magician’s Nephew
  12. Toy Story 5
  13. The Social Reckoning
  14. Michael
  15. Supergirl

