El panorama cinematográfico del 2026 muestra un claro cambio de rumbo. Los estudios apuestan nuevamente por el cine de superhéroes, con nuevas entregas de universos consolidados, mientras que directores de prestigio preparan filmes ambiciosos que mezclan adaptaciones literarias, ciencia ficción y drama.

A ello se suma el retorno de títulos que marcaron época y la expansión de historias nacidas en la televisión hacia la gran pantalla.

Películas más esperadas:

The Odyssey The Devil Wears Prada 2 Avengers: Doomsday Mandalorian and Grogu Wuthering Heights Dune 3 Digger Disclosure Day Spider-Man: Brand New Day Amarga Navidad Narnia: The Magician’s Nephew Toy Story 5 The Social Reckoning Michael Supergirl