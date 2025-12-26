El calendario oficial establece que durante el 2026 habrá 16 feriados nacionales en el país, aplicables tanto para trabajadores del sector público como del privado.

La difusión anticipada de estos días no laborables permite a empresas y trabajadores organizar con mayor previsión sus actividades, turnos y periodos de descanso. Además, este escenario favorece la planificación de viajes y el impulso del turismo interno en distintas regiones.

¿Cuáles son los feriados oficiales del año 2026?

Enero

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Abril

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad