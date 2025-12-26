El calendario oficial establece que durante el 2026 habrá 16 feriados nacionales en el país, aplicables tanto para trabajadores del sector público como del privado.
La difusión anticipada de estos días no laborables permite a empresas y trabajadores organizar con mayor previsión sus actividades, turnos y periodos de descanso. Además, este escenario favorece la planificación de viajes y el impulso del turismo interno en distintas regiones.
¿Cuáles son los feriados oficiales del año 2026?
Enero
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Abril
Jueves 2 de abril: Jueves Santo
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Mayo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
Junio
Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
Julio
Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
Agosto
Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
Octubre
Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
Noviembre
Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
Diciembre
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
Viernes 25 de diciembre: Navidad
