Martín Vizcarra se encuentra preso en el penal de Barbadillo cumpliendo una sentencia de 14 años por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Sin embargo, el expresidente dejó a una serie de personajes cuestionados que hoy aspiran a ocupar un escaño en el próximo Congreso con el partido Perú Primero.

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra preso en el penal de Barbadillo. (Foto: GEC)

Miriam Morales fue secretaria general de Palacio de Gobierno en 2018, cuando Vizcarra asumió la Presidencia, desde entonces, se convirtió en una de la personas más cercanas al exmandatario.

En octubre de 2020, la Fiscalía la detuvo de manera preliminar por el caso de presuntos contratos irregulares al cantante Richard Cisneros, pesquisa que alcanza a Vizcarra Cornejo.

La abogada fue designada de manera directa en Perú Primero para ser candidata al Senado con el número 2.

Miriam Morales fue la mano derecha de Vizcarra. Hoy quiere llegar al Senado. (Foto: GEC)

En la lista también figura el moqueguano Óscar Vásquez Zegarra, quien se desempeñó como asesor de Vizcarra en temas mediáticos.

Al igual que Morales, Vásquez también fue detenido por el Caso “Swing”.

El exasesor está afiliado al partido de Vizcarra desde el 2022 y no fue designado de manera directa, sino que pasó por elecciones primarias.

Hoy es candidato al Senado con el número 7.

Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa de Martín Vizcarra, es candidato al Senado con el número 11, pero va en calidad de invitado en la agrupación.

Chávez también fue ministro de la misma cartera de Dina Boluarte.

En enero de este año, su expareja lo denunció por intentar ingresar de manera ilegal a la vivienda que compartían, para desalojarla.

Los hechos ocurrieron a pesar que el extitular de Defensa tenía una orden que le impedía acercarse a su expareja.

Según denunció la víctima, el general en retiro Chávez llegó con un grupo de personas que durante el ataque la sometió a agresiones físicas como patadas, puñetes y tirones de cabello, además, aseguró que sus mascotas fueron asesinadas durante el proceso.

Óscar Vásquez, exasesor de Vizcarra, también quiere llegar al Senado. Foto: César Grados/ @photo.gec

Rosenith Pinedo Dávila postuló al Congreso por Moquegua en 2021 con Avanza País sin éxito, pues solo logró 1765 votos. Sin embargo, su nombre se hizo conocido en 2024.

En ese año se reveló que el 30 de enero de 2023 visitó el despacho del entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tres días después, fue contratada como asesora del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) por 10 meses con un sueldo de 12 mil soles.

La abogada participa como invitada en el partido con el número 7 para ser diputada por Lima.

Carmela Victoria Yactaco Lévano fue candidata a la alcaldía de Cañete en 2022, pero su nombre apareció en todos los medios en febrero de 2023.

En aquella época fue detenida por agentes de la División de Homicidios de Lima, porque la Fiscalía la sindicaba como presunta líder de una organización criminal denominada “Los Indeseables de Herbay Alto”.

La red estaría implicada en la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, lavado de activos, estafa agravada y organización criminal, actos perpetrados en las pampas de Concón.

Yactaco fue detenida cuando pretendía fugar del Perú por la frontera norte.

Hoy quiere ocupar la Cámara de Diputados por Lima Provincias. Postula con el número 2 como invitada de Perú Primero.

Esta es la fórmula presidencial de Perú Primero. (Foto: Captura documento JNE)

La congresista Nieves Limachi que llegó a su cargo tras el fallecimiento de Fernando Herrera de Perú Libre, será candidata al Senado.

Este mes, propuso un proyecto de ley para conceder amnistía a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y todos los implicados en el golpe de Estado.

La congresista Isabel Cortez también aspira a la reelección como parte del Senado.

Aunque va con el partido Perú Primero, en mayo del 2024 usó su semana de representación promocionando su proyecto político, el Partido Obrero del Perú. Sin embargo, su agrupación sigue en proceso de inscripción, por eso va como invitada de Vizcarra.