La congresista Isabel Cortez presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú mediante un oficio enviado al vocero José Luna Gálvez.

En el documento, afirmó que su decisión responde a motivos personales y de conciencia, y solicitó que su desvinculación sea tramitada con prontitud, reiterando su compromiso con la defensa de los trabajadores.

Cortez no detalló razones adicionales ni mencionó conflictos internos, pero aseguró que continuará trabajando desde el Congreso por las demandas laborales que han marcado su labor legislativa. La carta fue enviada de manera oficial a través del sistema digital del Parlamento.

Su salida implica la pérdida de una representante vinculada al sindicalismo dentro de Podemos Perú y podría modificar la dinámica interna de la bancada en futuras votaciones.

Aún no se conoce si la parlamentaria se unirá a otro grupo o permanecerá como congresista no agrupada, y la bancada no ha emitido un pronunciamiento al respecto.