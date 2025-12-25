El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó este miércoles que 36 fórmulas presidenciales quedaron inscritas para las Elecciones Generales 2026, luego del cierre del plazo fijado en el cronograma electoral. El balance fue difundido mediante los canales oficiales de la institución.

Dicha información fue brindada por la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, quien precisó que el proceso comprendió la inscripción de listas para cargos de alcance nacional y de representación supranacional, además de las fórmulas presidenciales.

La secretaria general del JNE indicó que, en total, se registraron 1,748 listas para las Elecciones Generales 2026. De este total, 36 corresponden a fórmulas presidenciales, mientras que el resto incluye listas de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino.

Entre las agrupaciones inscritas figuran Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Partido Aprista Peruano, Perú Libre, Partido Morado, Avanza País, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú, entre otras. Todas las solicitudes fueron presentadas dentro del plazo establecido por el calendario electoral vigente.

De acuerdo con lo señalado, el balance se elaboró una vez concluido el plazo oficial para la presentación de solicitudes, y el JNE centralizó toda la información mediante su plataforma electoral.

La autoridad electoral mencionó que la cantidad de listas inscritas garantiza a la ciudadanía una amplia oferta electoral.

Además, Clavijo destacó que la jornada de inscripción fue extensa y que se logró cumplir con la meta de registrar a las organizaciones políticas habilitadas, con el objetivo de garantizar la presentación de candidaturas dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, precisó que el sistema permitió inscribir a más de 8,000 candidatos entre las distintas listas y fórmulas presidenciales, información que será puesta a disposición de la ciudadanía.

