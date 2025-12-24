La Navidad se celebra cada 25 de diciembre, pero su llegada no es simultánea en todo el mundo debido a los husos horarios.

Al inicio de la jornada, Oceanía y gran parte de Asia ya se encontraban celebrando la Navidad, mientras que Europa, África y América lo harían conforme transcurrían las horas.

Kiribati, nación insular ubicada en el Pacífico Sur, fue el primer país en recibir el 25 de diciembre, seguido por Tokelau. Posteriormente, la celebración llegó a Samoa, Tonga, Fiyi, Islas Marshall y Tuvalu.

En el caso de las grandes ciudades, Auckland fue la primera en dar la bienvenida a la Navidad, a las 11.00 GMT del 24 de diciembre, antes de que la fecha alcanzara a Australia.

En contraste, los últimos territorios en recibir la Navidad también se ubican en el océano Pacífico. Según información de Time and Date, entre ellos se encuentran Hawái y las Islas Cook, seguidos por Samoa Americana, Niue, Islas Midway, Islas Jarvis, el Arrecife Kingman y el Atolón Palmyra, siendo las islas Baker y Howland las últimas en celebrar esta fecha.