Un episodio inesperado se produjo en pleno concierto de Armonía 10, cuando una propuesta de matrimonio realizada sobre el escenario tuvo un desenlace contrario al esperado.

Durante el show, una pareja fue invitada a subir frente a los asistentes. El joven, con flores y un peluche, tomó el micrófono y expresó su intención de dar un paso importante en su relación.

“Quiero que formes parte de mi vida. Quiero que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo?”, dijo ante la multitud.

La reacción de la mujer generó tensión en el ambiente. Tras unos segundos, respondió “No puedo” y abandonó el escenario llevándose los obsequios, mientras el público quedaba en silencio.

El video fue compartido en TikTok por el animador Max Aguirre y rápidamente se viralizó, provocando múltiples comentarios de los usuarios.