El interés por el cuidado personal y la belleza continúa creciendo en el Perú. Solo durante el primer trimestre de 2026, el mercado cosmético nacional aumentó 6 % y alcanzó un valor de consumo de S/ 2,400 millones, de acuerdo con cifras del Gremio de Belleza y Bienestar de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Sin embargo, más allá de invertir en bases, correctores o fijadores de larga duración, los especialistas señalan que muchas personas omiten un paso fundamental: preparar correctamente la piel antes de maquillarse.

Según Betty Fuentes, licenciada en Dermocosmiatría y docente de Cosmiatría de la Escuela de Belleza y Estética Carrión, una piel bien preparada mejora notablemente el resultado del maquillaje.

“Una piel correctamente preparada proporciona una superficie uniforme, mejora la adherencia del maquillaje y favorece un acabado más natural y profesional. Además, protege la barrera cutánea y evita que el maquillaje resalte zonas de resequedad o imperfecciones”, explica.

Errores que reducen la duración del maquillaje

La especialista identifica algunos de los hábitos más frecuentes que afectan la fijación del maquillaje:

No limpiar el rostro antes de maquillarse.

Omitir la hidratación facial.

Utilizar productos que no corresponden al tipo de piel.

Aplicar exceso de maquillaje.

No usar primer ni spray fijador.

Tocarse constantemente el rostro durante el día, favoreciendo el desgaste del maquillaje y la acumulación de impurezas.

La rutina recomendada antes de maquillarse

Para lograr un maquillaje uniforme y de mayor duración, Betty Fuentes recomienda seguir una rutina básica que incluya:

Limpieza facial.

Hidratación según el tipo de piel.

Exfoliación suave cuando sea necesaria.

Aplicación de un primer adecuado.

Uso de productos compatibles con las necesidades de la piel.

De esta manera, se reduce el riesgo de que el maquillaje se cuartee o pierda adherencia con el paso de las horas.

Consejos para climas cálidos y húmedos

En ciudades con altas temperaturas o elevada humedad, como ocurre en diversas regiones del país, la especialista aconseja:

Aplicar capas ligeras de maquillaje.

Elegir productos resistentes al sudor.

Sellar el maquillaje con polvo o spray fijador.

Utilizar papel absorbente antes de reaplicar maquillaje para controlar el brillo sin sobrecargar la piel.

La preparación facial también es clave en el maquillaje profesional

La importancia del cuidado previo al maquillaje también se refleja en el ámbito profesional.

Recientemente, estudiantes y docentes de la Escuela de Belleza y Estética Carrión participaron en el 22.° Foro Textil de ADEX, donde estuvieron a cargo de la preparación estética facial de las modelos que participaron en los desfiles.

El trabajo incluyó la evaluación de cada tipo de piel, protocolos de higiene, hidratación y acondicionamiento facial para garantizar un maquillaje uniforme y resistente durante toda la pasarela.

“Un maquillaje duradero comienza mucho antes de aplicar la base. Preparar la piel según sus necesidades permite obtener mejores resultados y mantener su salud a largo plazo”, concluye Betty Fuentes.