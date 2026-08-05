El Tour del Disco realizará una edición especial denominada Día del Vinilo, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto en el Hotel Naia, en el distrito de Miraflores.

La actividad se organiza con motivo del Día Internacional del Disco de Vinilo, que se conmemora cada 12 de agosto para destacar la importancia cultural y musical de este formato y promover su conservación entre nuevas generaciones de aficionados y coleccionistas.

Feria reunirá a discotiendas de todo el país

La edición 2026 contará con la participación de 14 discotiendas provenientes de diferentes regiones del Perú.

Además de la exhibición y venta de discos, los asistentes podrán disfrutar de una programación que incluye 15 DJ sets, escuchas guiadas y actividades orientadas a difundir la cultura del vinilo.

El ingreso será gratuito durante los dos días del evento.

Un homenaje a un formato que mantiene su vigencia

El Día Internacional del Disco de Vinilo surgió en California (Estados Unidos) en 2002, como un homenaje al disco de vinilo y a su aporte en la preservación del patrimonio musical, coincidiendo con la fecha en la que se recuerda la invención del fonógrafo.

En los últimos años, el formato ha experimentado un resurgimiento a nivel mundial, impulsado por coleccionistas, melómanos y nuevas generaciones interesadas en la experiencia de escuchar música en formato analógico.

Organización del evento

El Día del Vinilo es organizado por Discos Eternos y Alta Fidelidad, con el respaldo de la Cámara Peruana del Disco.

Los organizadores señalaron que la actividad busca consolidarse como un espacio de encuentro para los amantes de la música, el coleccionismo y la cultura del vinilo.