Nicole Gonzaléz Federico es una joven estudiante de preparatoria de México cuya historia se volvió viral esta semana en más de una red social al ofrecer los lienzos que ella misma pinta para pagar sus estudios, especialmente uno que hizo de Saúl Álvarez, mejor conocido como ‘Canelo’, que el propio boxeador acabó comprando.

“Hola soy Nicki tengo 17 años, soy de Hermosillo, Sonora. estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos”, publicó la nobel artista en Twitter, Instagram y otras redes sociales, añadiendo que su sueño era ingresar a universidad de artes plásticas en la Ciudad de México.

Asimismo, precisó que después de 37 días finalizó lo que para ella es uno de sus “mayores logros”: una pintura del actual campeón mundial de la AMB, CMB y OMB de peso supermediano. “Él me inspiró a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí”, escribió.

Recalcando que todos sus cuadros se encontraban a la venta y que no solo pintaba lienzos al óleo y acrílicos sino también paredes, ropa y hacía dibujos, la publicación de Nicole no tardó en volverse tendencia al punto de llegar al mismísimo Saúl Álvarez, quien la ‘retuiteó’ respondiendo con un “Enterado”.

Pese a que las ofertas por la pintura del púgil no dejaban de llegar por redes sociales, la joven artista se encargó de comunicar que su obra ya tenía dueño: su protagonista. “Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro, ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida”, dijo.

