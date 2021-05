El caso de una mujer de 22 años que murió a causa de la COVID-19 ha conmocionado a todo Argentina, luego de que la joven identificada como Lara Arreguiz falleció tras esperar por atención en el suelo de un hospital.

Todo comenzó cuando la joven que padecía de diabetes llegó junto a sus padres el pasado 13 de mayo al centro Protomédico de Santa Fe. Sin embargo, allí le comunicaron que no contaban con camas, por l que tuvo que permanecer en una silla de ruedas.

Al ver que su situación empeoraba, sus padres decidieron llevarla al Hospital Iturriaspe, pero allí tampoco habían camas ni sillas. En ese momento, Lara optó por recostarse en el suelo sobre su mochila a la espera de recibir atención médica.

Lara Arreguiz se contagió coronavirus y, en pocos días y tras no ser atendida oportunamente, perdió la vida. (Foto: Claudia Sanchez / Facebook)

“Nos dijeron que no había camas. Ella se sintió muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el suelo y yo le puse una chaqueta”, contó la madre de la joven al diario La Nación.

Poco después, Lara recibió una cama en dicho centro hospitalario, pero murió tras padecer una neumonía bilateral.

“El jueves 20 me mandaron un mensaje desde el hospital preguntando si no quería ir a verla un ratito. Me pareció raro. Fui, y cuando llegué, estaba muy mal, con una máscara de oxígeno”, recordó el padre.

“Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así. Me fui, pero al llegar a mi casa avisaron de que Lara había pasado a terapia y que la habían intubado. A las 3 de la mañana del viernes nos avisaron que falleció”, agregó su progenitor.

Este caso ha causado conmoción en el país y los padres de Lara pidieron a la población tener más conciencia sobre la difícil situación que se vive debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

“La gente no entra en razón de lo que está sucediendo. Muchos dicen que todo esto es mentira”, alegaron los padres.

