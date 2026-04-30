El avance de la inteligencia artificial (IA) continúa generando tensiones en distintos frentes, desde disputas judiciales y regulaciones hasta cambios en el empleo y debates sobre seguridad y defensa tecnológica.

Durante las últimas semanas, empresas tecnológicas como OpenAI, Google, Microsoft y Meta han protagonizado controversias que reflejan el impacto global de esta tecnología en sectores económicos, políticos y sociales.

Elon Musk demanda a OpenAI por cambio de misión

Un juicio civil enfrenta a Elon Musk, cofundador de Tesla y SpaceX, con Sam Altman y otros socios vinculados a OpenAI, entre ellos Greg Brockman y la empresa Microsoft.

La querella señala presunto incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, al sostener que OpenAI habría abandonado su misión original sin fines de lucro. Por su parte, la empresa calificó la demanda como infundada y motivada por la competencia tecnológica.

Google es investigado en Brasil por uso de contenidos periodísticos

En América Latina, el órgano antimonopolios de Brasil inició un proceso administrativo contra Google por presunto abuso de posición dominante.

La investigación busca determinar si la empresa utiliza contenidos periodísticos en su buscador mediante inteligencia artificial sin remunerar a los medios que producen esa información, lo que podría afectar la visibilidad y monetización del contenido digital.

Familias en Canadá demandan a OpenAI tras tiroteo

En Canadá, siete familias de víctimas de un ataque ocurrido en la localidad de Tumbler Ridge presentaron una demanda contra OpenAI en San Francisco.

La acusación sostiene que la empresa pudo haber detectado señales preocupantes en interacciones previas del atacante con ChatGPT, pero no alertó a las autoridades. El hecho dejó ocho personas fallecidas el 10 de febrero.

Meta y Microsoft anuncian recortes laborales

El impacto económico de la carrera por la IA también se refleja en el mercado laboral.

Meta anunció una nueva ronda de despidos que afectará aproximadamente al 10 % de su plantilla, equivalente a unos 8.000 trabajadores, mientras que Microsoft ofreció programas de jubilación anticipada que podrían alcanzar cerca del 7 % de su personal en Estados Unidos.

Ambas compañías incrementan simultáneamente sus inversiones en inteligencia artificial, en un contexto de competencia tecnológica global.

Debate sobre defensa y tecnología genera controversia

Otro foco de polémica surgió tras la publicación de un manifiesto por parte de la empresa Palantir, que propone reforzar la defensa nacional y ampliar la participación tecnológica en ámbitos militares.

El documento, basado en el libro The Technological Republic (2025), plantea medidas como el rearme de algunos países y la participación activa de ingenieros en políticas de defensa, lo que generó críticas en redes sociales.