El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania se encuentra “muy cerca”. Esta afirmación la dio a conocer tras sostener una reunión en Florida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Luego de la conversación con varios líderes europeos, Trump también señaló que se están acercando a cerrar un plan.

Por su parte, el presidente ucraniano calificó el encuentro como positivo y adelantó que ambas partes acordaron volver a reunirse “en las próximas semanas” para terminar los aspectos pendientes del plan de paz, aunque evitó precisar la fecha y el lugar del próximo encuentro.

“Podemos decir que estamos en el 95 %, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes”, indicó Trump en conferencia de prensa.

El encuentro entre ambos líderes se produjo luego de que Zelenski mantuviera el jueves una conversación telefónica con emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con quienes abordó nuevas propuestas sobre los formatos, reuniones y la hoja de ruta para alcanzar la paz.

Asimismo, Trump reveló que este domingo sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con quien se registraron avances en la “dirección correcta” para definir el futuro de las regiones ucranianas ocupadas del Donbás.

Elaborado con información de Agencia EFE.