El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado la primera imagen de la captura de del actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Más temprano, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que se desconoce el paradero del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a EE.UU., después de que Trump confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia estadounidense.

Noticia en desarrollo...