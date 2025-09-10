El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles el fallecimiento del activista de derecha e influencer político Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo en una universidad de Utah.

Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA y una de las figuras más influyentes del movimiento juvenil republicano, fue descrito por Trump como un aliado cercano y una voz clave entre los jóvenes simpatizantes del Partido Republicano.

A través de su red social Truth Social, el mandatario expresó su pesar por la muerte del activista.

“El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, escribió Trump en su mensaje.

En el mismo pronunciamiento, el republicano agregó: “Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.