La embajada de los Estados Unidos, Venezuela, reiteró su recomendación de no viajar a la ciudad venezolana, al mantener vigente el Nivel 4: No viajar, el más alto en su sistema de alertas, debido a los graves riesgos de seguridad que enfrentan sus ciudadanos.
Esto tras el ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos, el cual terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Según comunicaron en la cuenta X (antes Twitter), la situación sigue inestable, por lo que advirtió a los ciudadanos estadounidenses a evitar desplazarse a la ciudad, mientras que los estadounidenses en Venezuela deben tomar precauciones y estar atentos a su entorno.
Por ello, reiteró registrarse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad.
Sumado a ello, recordó que en dicho país existen cortes intermitentes de electricidad y de servicios públicos. Actualmente, no se registran vuelos internaciones.
“No viajar debido a riesgos graves para los estadounidenses, que incluyen detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”, reafirmó.
El comunicado recuerda que desde marzo de 2019, Estados Unidos retiró a todo su personal diplomático de la embajada en Caracas, suspendiendo de manera indefinida los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia.
