La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje de paz a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y extendió la invitación a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación para un desarrollo compartido.

El mensaje fue escrito por la mandataria, este domingo 4 de enero, en la red Telegram, donde abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro en medio de un bombardeo a Caracas.

“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”, escribió en la red social.

En ese marco, extendió la invitación al gobierno estadounidense para trabajar de manera conjunta enfocada en el desarrollo y la convivencia duradera entre los pueblos.

Asimismo, la funcionaria también se dirigió de manera directa al presidente estadounidense, Donald Trump, al señalar que la región y sus ciudadanos “merecen la paz y el diálogo, no la guerra” , postura que recordó, ha sido sostenida de manera permanente por el presidente Nicolás Maduro.

Así también, Delcy Rodríguez recalcó que Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, su soberanía y al futuro, reiterando su llamado al entendimiento y al respeto entre las naciones.