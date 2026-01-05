El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, confirmó la muerte de 32 ciudadanos cubanos que formaban parte de misiones de seguridad en la República Bolivariana de Venezuela, durante el ataque realizado por Estados Unidos el sábado 3 de enero y que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

A través de las redes sociales, el mandatario explicó que los militares de su país cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país.

“Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación”, expresó el presidente cubano.

Manifestó que los militares cayeron en combate directo contra los atacantes o como resultado de los “bombardeos a las instalaciones”.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, apuntó.

🇨🇺| Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de #Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos.#HonorYGloria



🔗| https://t.co/cHs58800i9 pic.twitter.com/rRqGvYje1i — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) January 5, 2026

DUELO NACIONAL

Ante ello, el presidente de Cuba decretó dos días de Duelo Nacional, el cual será establecido desde las 6:00 a.m. del 5 de enero hasta la medianoche del 6 de enero, periodo durante el cual la bandera cubana será izada a media asta en edificios públicos e instituciones militares.

Además, durante la vigencia del Duelo Nacional quedan suspendidos los espectáculos públicos y actividades festivas.

Así también, los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores, quedan encargados del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.