Nicolás Maduro, exmandatario de Venezuela, fue capturado la madrugada de este sábado 3 de enero y afronta cuatro cargos federales graves; conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas automáticas y explosivos, y delitos con armas en apoyo a actividades criminales.

Ante ello, el abogado penalista Andy Carrión Zenteno, afirmó que el proceso judicial podría acortarse significativamente si Nicolás Maduro decide reconocer su responsabilidad y aceptar los cargos que se le imputan.

“Si reconoce su culpabilidad, este caso podría cerrarse incluso en pocas semanas”, indicó el abogado a Agencia Andina, agregando que la investigación no es reciente, sino que tiene un avance relevante.

Sostuvo que ya se tiene señalados los delitos graves, por lo que el siguiente paso es la acusación formal ante los tribunales estadounidenses. De no aceptar los hechos, el juicio se realizaría en el Distrito Sur de Nueva York y podría extenderse, entre uno y dos años.

EVENTUAL CONDENA

Por otro lado, Carrión advirtió que el sistema penal estadounidense acumula las penas por cada delito, lo que podría traducirse en más de 80 años de prisión, incluso cercanos a una cadena perpetua, si se llega a una condena.

“Si decide someterse a un reconocimiento de los hechos y negociar con la fiscalía, podría darse una disminución de los años de pena y acortar todo el trámite judicial que se avecina”, explicó.

A su vez, manifestó que el imputado tiene derecho a contar con un abogado de libre elección y tiempo para armar una buena defensa. Sin embargo, algunos derechos sí están restringidos como libertad de movimiento, al tratarse de un caso de alto perfil.

Asimismo, el eventual juicio contra Nicolás Maduro se realizaría en Distrito Sur de Nueva York (DSNY), según el analista penal internacional Carlos Caro, quien aseveró que en esta corte concentra los casos federales más sensibles del país.