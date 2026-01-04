Tras la operación militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, rompió su silencio y difundió un mensaje en redes sociales en el que insinuó a presuntas traiciones internas dentro del chavismo.

El dirigente conocido como “Nicolasito” rechazó cualquier intento de división y pidió no sembrar dudas en el oficialismo, a fin de sacar adelante a la patria.

“Después se verá, la historia, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará. Lo veremos (...) Quieren sembrar cizaña, no lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr. No pueden lograrlo”, afirmó.

Por su parte, Maduro Guerra reconoció el impacto emocional que generó el ataque en Venezuela. “Fue un golpe muy fuerte. Hemos tenido grandes victorias, pero hoy nos dieron”, señaló.

Ante ello, llamó a la unidad y a la movilización para este 4 y 5 de enero. Instó a los ciudadanos a concentrarse en las calles para tomar el poder político-militar con máxima unidad.

El mensaje de audio agregó un juramento personal y político. . “Se lo juro por mi vida, se lo juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vamos a salir”, sentenció.

“NICOLASITO” MADURO GUERRA

Cabe mencionar que Nicolás Maduro Guerra nació en Caracas en 1990 y es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Nicolás Maduro Guerra en la lista de sancionados en el 2019, junto a otros funcionarios del gobierno venezolano, por su participación en estructuras del régimen consideradas “ilegítimas” y apoyar a su padre en el ejercicio del poder político.