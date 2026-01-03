El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su gobierno tenía planificada una segunda fase de operaciones militares contra Venezuela, aunque el resultado exitoso de la primera misión podría hacer innecesario ejecutarla. El mandatario realizó estas declaraciones este sábado desde Palm Beach, Florida, al narrar los detalles de la operación que capturó a Nicolás Maduro.

Trump explicó que las autoridades estadounidenses habían dado por sentado que deberían lanzar nuevos ataques después de la primera incursión militar.

“Estábamos preparados para lanzar una segunda oleada si fuera necesario; de hecho, asumimos que sería necesaria, pero ahora probablemente no lo sea”, declaró el presidente estadounidense.

El mandatario señaló que Estados Unidos mantiene lista una operación de mayor envergadura en caso de requerirse.

“La primera oleada, si se le quiere llamar así, el primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacer una segunda oleada, una oleada mucho mayor, de hecho”, agregó Trump .

Nuevas operaciones militares

El jefe de estado reveló que su gobierno había avanzado en la preparación de acciones militares adicionales en territorio venezolano, aunque ahora considera poco probable tener que implementarlas.

Trump señaló que las operaciones militares posteriores en Venezuela se encontraban en fase de planificación, pero que Washington “probablemente no tendrá que llevarlas a cabo”

Embargo petrolero permanece vigente

El líder de la Casa Blanca, confirmó que Estados Unidos mantiene activas las sanciones económicas contra Venezuela pese a la captura de Maduro.

“Muy importante, el embargo a todo el petróleo venezolano sigue en pleno efecto. La armada estadounidense permanece preparada y en posición, y Estados Unidos mantiene todas las opciones militares hasta que se hayan cumplido y satisfecho plenamente todas las demandas de Estados Unidos”, declaró el presidente.

El mandatario explicó que Washington mantiene la presión económica y militar sobre Venezuela mientras evalúa los próximos pasos.