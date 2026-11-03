Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado 11 personas fallecidas y 48.958 afectadas o damnificadas en Ecuador desde el pasado 29 de agosto, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), difundido este martes.

El balance oficial, correspondiente al informe de situación N.º 69, señala que las precipitaciones han ocasionado 1.086 eventos adversos en las 24 provincias del país, con consecuencias en 159 cantones y 437 parroquias.

De las 48.958 personas impactadas, 39.230 figuran como afectadas y otras 9.728 como damnificadas. Asimismo, las autoridades registran cuatro personas heridas y daños en miles de viviendas e instalaciones públicas.

¿Qué provincias de Ecuador registran fallecidos por las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la SNGR, las once víctimas mortales se distribuyen entre cinco provincias: Azuay, El Oro, Guayas, Pichincha y Galápagos.

Provincia Fallecidos Azuay 4 El Oro 3 Guayas 2 Pichincha 1 Galápagos 1 Total 11

Entre los fallecimientos recientes se encuentra el de una persona en Guayaquil, quien perdió la vida después de que una pared le cayera encima durante las inundaciones del fin de semana.

Otra víctima mortal fue reportada en la isla Santa Cruz, en Galápagos, tras las lluvias torrenciales del viernes 30 de octubre.

Las inundaciones representan el 56,45% de los eventos registrados desde finales de agosto, mientras que los deslizamientos de tierra constituyen el 18,78%, según las estadísticas oficiales.

Galápagos y Guayaquil enfrentan graves inundaciones

Las lluvias de los últimos días han agravado la situación en el archipiélago de Galápagos y en varias zonas de la costa ecuatoriana.

En la isla Santa Cruz, decenas de personas han tenido dificultades para ingresar a sus viviendas debido a las inundaciones. Ante la emergencia, las autoridades han movilizado tres aviones con más de 20 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas.

Por su parte, Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, registró el domingo 1 de noviembre su segunda inundación en una semana. En algunos sectores, el agua alcanzó la altura de las rodillas, complicando el desplazamiento de los vecinos.

Las autoridades mantienen los trabajos de asistencia, evaluación de daños y atención a las familias que han perdido bienes o requieren alojamiento temporal.

Más de 11 mil viviendas afectadas y dos puentes destruidos

El informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalla que las precipitaciones han ocasionado daños en 11.449 viviendas, mientras que otras 38 quedaron completamente destruidas.

También se contabilizan 23 puentes afectados, dos destruidos y 25,21 kilómetros de carreteras con daños en distintos puntos del territorio ecuatoriano.

En cuanto a la situación de los ríos, esteros y quebradas, el organismo reporta 26 cuerpos hídricos desbordados y otros 36 con tendencia a incrementar su nivel, lo que mantiene el riesgo de nuevas inundaciones.

La infraestructura educativa y sanitaria también registra consecuencias. El balance oficial incluye 580 establecimientos educativos impactados y 35 centros de salud afectados.

¿Cuántas personas permanecen en albergues por las lluvias?

La SNGR informó que 729 personas, pertenecientes a 256 familias, permanecen en once alojamientos temporales habilitados para atender a la población afectada.

El organismo también registra la entrega de 19.599 bienes de asistencia humanitaria en 17 provincias, como parte de las acciones de respuesta desplegadas desde el inicio de la emergencia.

Las provincias de Esmeraldas, Guayas y El Oro concentran algunas de las mayores afectaciones a la población, con miles de personas que requieren asistencia por las inundaciones y otros eventos relacionados con las precipitaciones.

Ecuador permanece en alerta roja por el fenómeno de El Niño

Ecuador mantiene la alerta roja nacional desde el 29 de agosto de 2026, cuando la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos adoptó la medida tras la confirmación oficial del fenómeno de El Niño por parte del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).

La declaratoria permite mantener activos los mecanismos de coordinación y respuesta de las autoridades frente a las emergencias climáticas.

El fenómeno de El Niño está relacionado con el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, una condición que puede modificar los patrones de precipitación y temperatura en distintas regiones.

En Ecuador, sus efectos pueden incluir lluvias intensas e inundaciones, especialmente en sectores costeros, aunque el impacto varía según la evolución del fenómeno y las condiciones atmosféricas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el seguimiento de las emergencias y la coordinación con las autoridades locales para atender a la población y evaluar los daños provocados por las precipitaciones.