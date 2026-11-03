El Gobierno de Italia confirmó una serie de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de algunos supermercados del país, en medio de una ola de incidentes similares registrados en distintos países europeos.

El Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni informó que el impacto en territorio italiano ha sido, hasta el momento, muy limitado y que los establecimientos afectados utilizaban sistemas de seguridad informática obsoletos.

La confirmación se produjo después de una reunión en el Palacio Chigi, sede del Gobierno en Roma, entre el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, y representantes de la Agencia para la Ciberseguridad Nacional y los servicios de Inteligencia.

Gobierno italiano atribuye vulnerabilidad a sistemas de seguridad obsoletos

Según el comunicado oficial, los ataques afectaron a un número reducido de establecimientos en comparación con los miles de supermercados que operan en Italia.

Las autoridades explicaron que los locales comprometidos contaban con sistemas antiguos, interfaces conectadas directamente a internet y deficiencias en sus mecanismos de autenticación.

En contraste, el Gobierno señaló que gran parte de las cadenas comerciales dispone de sistemas de protección actualizados que permiten rechazar intentos de intrusión.

Asimismo, aseguró que no se han identificado riesgos para la salud pública en Italia asociados a la descongelación de productos como consecuencia de estos incidentes.

Ciberataques alcanzaron supermercados de Sicilia

Los reportes de medios italianos sitúan parte de los ataques en la isla de Sicilia, especialmente en las ciudades de Palermo y Catania.

Entre los establecimientos afectados figuran tiendas de la cadena Coop y negocios vinculados al Grupo Radenza.

Giuseppe Spadaro, director general del Grupo Radenza, informó que algunos locales registraron alteraciones en los parámetros de temperatura de sus equipos de refrigeración, lo que provocó el deterioro de alimentos.

También se notificaron incidentes en Toscana y Emilia-Romaña, aunque las autoridades continúan evaluando su alcance y posible relación con los ataques registrados en otros países.

Hackers elevaron temperaturas de refrigeradores hasta 50 grados en Europa

La emergencia informática no se limitó a Italia. Durante el lunes 2 de noviembre, supermercados de varios países europeos reportaron fallas en sus equipos de refrigeración.

En Suecia, algunos establecimientos registraron alteraciones remotas de temperatura que llegaron hasta los 50 grados Celsius, según los reportes difundidos por medios internacionales.

Estas manipulaciones obligaron a determinados comercios a retirar productos refrigerados y congelados para evitar su venta en condiciones inadecuadas.

También se reportaron incidentes en Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos y otros países europeos. La Agencia Reuters informó que los ataques afectaron a distintas cadenas comerciales y provocaron pérdidas de alimentos.

Policía italiana investiga el origen de los ciberataques

La Policía Postal italiana inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si los incidentes forman parte de una operación coordinada.

Las autoridades también evalúan posibles conexiones con un ataque similar ocurrido en Francia durante octubre, cuando numerosos establecimientos comerciales experimentaron problemas en sus sistemas de refrigeración.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la identidad de los responsables ni se ha confirmado que todos los incidentes registrados en Europa tengan un mismo origen.

El caso ha puesto bajo atención la seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados por los comercios para controlar a distancia sus equipos de refrigeración y conservación de alimentos.