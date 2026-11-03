El portero del FC Andorra, Jesús Lázaro Owono, podría recibir una sanción de hasta 12 partidos por la acción que protagonizó contra el delantero Jesús de Miguel durante el encuentro frente al CD Tenerife, disputado el lunes 2 de noviembre por la Segunda División española.

El futbolista del Tenerife, de 30 años, falleció este martes 3 de noviembre después de permanecer hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en las Islas Canarias.

La posible suspensión dependerá de la evaluación que realice el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre la expulsión del guardameta y las consecuencias de la jugada. Hasta el momento, no se ha confirmado una sanción definitiva.

¿Por qué Jesús Owono podría ser sancionado con hasta 12 partidos?

El artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF establece una suspensión de cuatro a doce partidos para determinadas acciones violentas contra un adversario durante el juego que ocasionen consecuencias lesivas consideradas graves.

La aplicación de esta disposición es una posibilidad que debe valorar el órgano disciplinario. La expulsión y la gravedad del desenlace no determinan automáticamente el número de encuentros de suspensión.

Según el diario deportivo AS, la interpretación de esta norma podría llevar a una sanción de entre ocho y doce partidos. Otros análisis consideran posible una sanción menor dentro del rango reglamentario, dependiendo de cómo se califique la acción.

Árbitro expulsó al arquero por uso de fuerza excesiva

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández consignó en el acta que expulsó a Owono por impactar con la pierna elevada contra un adversario mientras ambos disputaban el balón.

La acción ocurrió durante los minutos finales del partido celebrado en el estadio Heliodoro Rodríguez López y dejó a Jesús de Miguel inconsciente sobre el terreno de juego.

El delantero recibió atención médica de emergencia antes de ser trasladado en ambulancia al hospital, donde su estado se agravó durante la madrugada.

Tenerife-Andorra fue suspendido en el minuto 96

El colegiado informó que el encuentro quedó suspendido en el minuto 96 debido a la gravedad de lo ocurrido.

Después de retirarse a los vestuarios, el árbitro se reunió con los capitanes y delegados de ambos equipos, quienes expresaron que no se encontraban en condiciones anímicas de continuar.

La decisión de suspender el partido se adoptó de mutuo acuerdo entre las partes. El marcador era de 2-2 y quedaban dos minutos por disputarse.

Según el acta arbitral, una eventual reanudación correspondería a un tiro libre directo favorable al Tenerife desde el centro del campo.

Fallecimiento de Jesús de Miguel genera conmoción en el fútbol español

El CD Tenerife confirmó el fallecimiento de su delantero durante la mañana de este martes, luego de que su estado neurológico empeorara mientras permanecía internado.

La muerte del futbolista provocó mensajes de condolencia de clubes, dirigentes y organismos deportivos españoles.

Mientras tanto, el Comité de Competición deberá pronunciarse sobre las consecuencias disciplinarias de la expulsión de Owono, sin que hasta ahora se haya establecido públicamente una resolución definitiva.