La izquierdista Jeannette Jara admitió este domingo su derrota frente al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y llamó a “la unidad” para hacer una oposición “propositiva”, pero “exigente y firme” al próximo Gobierno.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, señaló en redes sociales Jeannette Jara, candidata del progresismo que, al frente de la coalición más amplia de la historia en Chile, también agradeció a quienes apoyaron su candidatura.

Agregó: “Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadanía. En la derrota es donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática”, indicó Jara tras perder por el 41,7 % de los votos, frente al 58,3 % de Kast.

En un discurso enérgico y alejado del derrotismo y rodeada de los presidentes de los partidos de la izquierda y centro-izquierda, la ya excandidata admitió que “no obtuvo el resultado que quería”, pero que “la derrota siempre es breve”.

Jara también llamó a “mantener viva” la coalición “histórica” que ha encabezado y que construyó el progresismo chileno, la más amplia de la historia del país,

Jara también instó a “cuidar” la alianza “amplia y antes de su comparecencia, la izquierdista anunció en sus redes que se comunicó con el presidente electo, José Antonio Kast, “para desearle éxito por el bien de Chile”.

Tal y como pronosticaban todas las encuestas, Kast ganó este domingo con un amplio margen los comicios presidenciales y se convertirá el primer pinochetista en llegar a La Moneda en el Chile democrático.

Jara, que ganó la primera vuelta con el 26,9 % de los votos, enfrentaba un complejo desafío en el que debía superar tanto el recelo que despertaba su militancia comunista como la impopularidad del Gobierno saliente, del cual fue ministra de Trabajo.

“Seguiremos juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, concluyó Jara.

Elecciones en Chile

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

