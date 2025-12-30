Juan Pedro Franco fue un ciudadano mexicano que alcanzó notoriedad internacional luego de ser reconocido por Guinness como la persona con mayor peso corporal del mundo, al llegar a bordear los 600 kilos.

El médico José Antonio Castañeda informó que Franco falleció debido a una infección renal que derivó en complicaciones mayores mientras permanecía hospitalizado.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado” , señaló el especialista en un comunicado.

Franco inició su tratamiento médico luego de someterse a una estricta dieta y a procedimientos quirúrgicos como manga gástrica y bypass gástrico, lo que le permitió reducir cerca de la mitad de su peso inicial.

Este avance evidenció una mejora significativa en su condición general y le permitió enfrentar otros problemas de salud con mayor fortaleza.