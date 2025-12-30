El mexicano murió a los 41 años tras complicaciones de salud, según confirmó el médico que lo trató durante su proceso de reducción de peso. (EFE)
Juan Pedro Franco fue un ciudadano mexicano que alcanzó notoriedad internacional luego de ser reconocido por Guinness como la persona con mayor peso corporal del mundo, al llegar a bordear los 600 kilos.

El médico José Antonio Castañeda informó que Franco falleció debido a una infección renal que derivó en complicaciones mayores mientras permanecía hospitalizado.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, señaló el especialista en un comunicado.

Franco inició su tratamiento médico luego de someterse a una estricta dieta y a procedimientos quirúrgicos como manga gástrica y bypass gástrico, lo que le permitió reducir cerca de la mitad de su peso inicial.

Este avance evidenció una mejora significativa en su condición general y le permitió enfrentar otros problemas de salud con mayor fortaleza.

