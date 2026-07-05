Cientos de bomberos combaten este domingo incendios forestales que han destruido más de 17.000 hectáreas en Francia, España y Portugal, mientras Europa occidental afronta un nuevo incremento de las temperaturas tras la reciente ola de calor.

Las autoridades meteorológicas prevén que los termómetros vuelvan a acercarse a los 40 °C en varias zonas afectadas, lo que podría complicar las labores de extinción y favorecer la propagación de nuevos focos.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, advirtió que la temporada de incendios forestales comenzó aproximadamente un mes antes de lo habitual, en un contexto marcado por fenómenos meteorológicos extremos.

España investiga un incendio que afectó un espacio natural protegido

En España, un incendio cerca de la Costa Brava, en Cataluña, ha consumido unas 2.200 hectáreas, según los servicios de emergencia.

Los bomberos informaron que el fuego fue estabilizado, aunque mantienen vigilancia sobre uno de sus flancos debido a las altas temperaturas y a la existencia de áreas de vegetación que podrían reactivar las llamas.

De acuerdo con los agentes forestales, cerca del 97 % de la superficie afectada corresponde al espacio natural protegido de Les Gavarres.

Las autoridades investigan el origen del incendio y consideran que habría sido provocado por una negligencia. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, informó sobre la detención de una persona en el marco de las investigaciones.

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Francia moviliza a 700 bomberos

En Francia, cerca de 700 bomberos trabajan para contener un incendio en Trévillach, en los Pirineos Orientales, que ya ha destruido más de 1.600 hectáreas.

Las autoridades reportaron dos personas gravemente heridas: un residente y un bombero. Asimismo, varios municipios habilitaron refugios temporales para los evacuados.

Vecinos de la zona relataron que las llamas avanzaron con rapidez durante la noche, obligando a numerosas familias a abandonar sus viviendas.

Portugal controla gran parte del incendio más extenso

En Portugal, Protección Civil informó que alrededor del 80 % del incendio que afecta el norte del país se encuentra bajo control, luego de arrasar al menos 13.000 hectáreas en tres días.

Según el oficial de servicio de la Autoridad Nacional de Protección Civil, José Costa, el fuego recorrió unos 35 kilómetros desde su punto de origen y aún persisten algunos focos calientes.

España e Italia enviaron apoyo a Portugal después de que el país solicitara asistencia internacional. Hasta el momento, las autoridades reportan al menos nueve personas heridas, entre ellas dos civiles en estado grave.

Grecia también enfrenta incendios y humo tóxico

En Grecia, los bomberos continúan combatiendo incendios en las inmediaciones de dos fábricas cerca de Salónica, luego de controlar un incendio forestal en la misma zona.

El humo procedente de una planta de reciclaje y otra dedicada al tratamiento de aceites se extendió hasta el centro de la ciudad, generando un fuerte olor a plástico quemado.

Europa mantiene alertas por calor extremo

Diversas regiones de Portugal, España y el sur de Francia reforzaron las alertas por calor extremo, mientras los pronósticos indican que las altas temperaturas podrían prolongarse durante la próxima semana.

Europa occidental ya registró dos olas de calor este año, en mayo y junio. Según los climatólogos de World Weather Attribution, la más reciente fue excepcionalmente intensa y habría sido prácticamente imposible en junio sin la influencia del cambio climático.

En Francia, las autoridades reportaron más de 2.000 muertes adicionales durante una semana de la última ola de calor, mientras que España y Bélgica registraron más de 1.000 fallecimientos adicionales cada uno, de acuerdo con los datos oficiales citados por las autoridades.

El coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés, advirtió que el impacto del cambio climático ya es evidente y anticipó una temporada especialmente exigente para los equipos de emergencia.