El Gobierno del Perú expresó sus felicitaciones a Estados Unidos con motivo de los 250 años de su independencia. A través de un mensaje oficial, destacó la relación estratégica que une a ambos países y el trabajo conjunto en distintos ámbitos de interés común.

En su pronunciamiento, el Ejecutivo señaló que esta asociación se sustenta en principios compartidos, como la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

Asimismo, el Gobierno recordó que este año ambas naciones celebraron los 200 años de relaciones diplomáticas, hecho que consideró un reflejo de los sólidos vínculos que mantienen desde hace dos siglos.

“El Gobierno del Perú destaca también, la importante coincidencia que en este año se celebraron los 200 años de relaciones diplomáticas, los cuales reafirman nuestra sólida voluntad de continuar profundizando los lazos con un país amigo y aliado, en beneficio de un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo”, se lee en un mensaje publicado por la Cancillería en su cuenta oficial de la red social X.